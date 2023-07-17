На трассе Серов - Екатеринбург в ДТП с автобусом погиб человек
Сегодня утром на 344 километре трассы Серов - Екатеринбург столкнулись легковушка и рейсовый автобус.
Известно, что Renault Logan и автобус № 509 двигались попутно. После удара иномарка съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб.
- В салоне общественного транспорта находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал, - уточнили в ГИБДД Свердловской области.
По данным прокуратуры, которая начала проверку обстоятельств аварии, водитель Renault совершил маневр по развороту на другую полосу движения, в результате чего и произошло столкновение с автобусом.