На трассе Серов - Екатеринбург в ДТП с автобусом погиб человек

Сегодня утром на 344 километре трассы Серов - Екатеринбург столкнулись легковушка и рейсовый автобус.

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Известно, что Renault Logan и автобус № 509 двигались попутно. После удара иномарка съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб.

- В салоне общественного транспорта находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал, - уточнили в ГИБДД Свердловской области.