В Барнауле машина провалилась в дыру на асфальте

В Барнауле легковушка провалилась под асфальт на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал видео от очевидца.

Инцидент произошел во дворе дома по Северному Власихинскому проезду. Внутри автомобиля в момент происшествия никого не было. Причиной инцидента стал порыв на канализационном коллекторе из-за повреждения на самотечной линии, говорится в сообщении.