В Барнауле машина провалилась в дыру на асфальте

Автомобиль провалился под асфальт из-за порыва на коллекторе в Барнауле
В Барнауле легковушка провалилась под асфальт на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал видео от очевидца.
Инцидент произошел во дворе дома по Северному Власихинскому проезду. Внутри автомобиля в момент происшествия никого не было. Причиной инцидента стал порыв на канализационном коллекторе из-за повреждения на самотечной линии, говорится в сообщении.
Отмечается, что Росводоканал договорился с владельцем поврежденной машины о возмещении ущерба без судебных разбирательств. Специалисты собираются заменить 25 метров трубы.
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