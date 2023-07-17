Стало известно о состоянии опор Крымского моста

Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах. О состоянии опор стало известно из заявления сенатора Ольги Ковитиди, ее слова передает РИА Новости.

Сенатор отметила, что в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) 17 июля опоры моста не пострадали. По ее словам, правоохранительные органы работают четко и контролируют ситуацию. «Лето в Крыму никто не отменит», — заявила Ковитиди.

Ранее советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков заявил, что из-за ЧП на мосту пассажиров автобусов будут возить через него на электропоездах. Также Минтранс России сообщил, что керченская паромная переправа возобновила работу.