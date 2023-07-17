В Ленобласти отец заставил сына скрываться от наряда ДПС
В Ленинградской области отец посадил за руль 17-летнего сына, вместе с которым пытался скрыться от ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в Тосненском районе. На 7 км автодороги «Ям-Ижора — Никольское» патруль попытался остановить автомобиль ВАЗ, но водитель легковушки увеличил скорость. В ходе преследования инспекторы ДПС стреляли по колесам машины нарушителя.
Через 15 минут после начала погони ВАЗ остановился в районе деревни Мишкино. Пассажиры успели сбежать, полицейские задержали их поблизости на территории садоводства. Выяснилось, что за рулем во время погони находился 17-летний подросток, рядом сидел его 40-летний отец. На мужчину составили протокол за передачу управления водителю без прав, а на юношу — ряд протоколов за различные нарушения ПДД.