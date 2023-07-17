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Во Владивостоке мужчина встал под летящее колесо ради своей машины

Во Владивостоке мужчина выскочил из машины и перегородил путь летящему в нее колесу. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток, Новости», который опубликовал снятое мужчиной видео.

Водитель спас машину от летящего в нее колеса
© Газета.Ru

Инцидент произошел у проспекта 100-летия Владивостока. Как рассказала супруга автора видео, у одной из машин, которая двигалась по дороге, оторвалось колесо. Оно едва не задело прохожего, врезалось в столб, пересекло шесть полос дороги и на высокой скорости покатилось в стоящий автомобиль.

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