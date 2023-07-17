Легковушка взорвалась на метановой АЗС в Волгодонске

Легковой автомобиль взорвался на метановой заправке в Волгодонске, один человек получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash, который опубликовал видео с места происшествия.

Инцидент произошел на газозаправочной станции «Метан Юг». Водитель Renault Logan заехал на территорию станции, вставил заправочный пистолет и отошел от машины, после чего произошел взрыв. Легковушка оказалась полностью уничтожена.