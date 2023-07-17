Легковушка взорвалась на метановой АЗС в Волгодонске

Легковой автомобиль взорвался на метановой заправке в Волгодонске, один человек получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash, который опубликовал видео с места происшествия.
Инцидент произошел на газозаправочной станции «Метан Юг». Водитель Renault Logan заехал на территорию станции, вставил заправочный пистолет и отошел от машины, после чего произошел взрыв. Легковушка оказалась полностью уничтожена.
Как уточняет bloknot-volgodonsk.ru, водитель Renault в момент взрыва находился возле кассы и не пострадал. В водителя другого автомобиля прилетел осколок, у него диагностировали резаную рану голени. Стоящие рядом автомобили Volkswagen Polo и Kia Rio получили небольшие повреждения, также у заправки частично обрушилась крыша. Предварительно, причиной случившегося стал взрыв газового баллона, установленного в Renault.