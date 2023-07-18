ДТП с участием двух автобусов произошло на МКАД
На 90-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника «ВМ», информации о пострадавших пока нет. Подробности произошедшего выясняются.
15 июля на пересечении Минского и Можайского шоссе произошло массовое ДТП. Из-за технической неисправности большегруз Scania протаранил сразу 15 легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении на 19-м километре Минского шоссе, оно же — магистраль М-1 «Беларусь».