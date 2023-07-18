ДТП с участием двух автобусов произошло на МКАД

На 90-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

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По словам собеседника «ВМ», информации о пострадавших пока нет. Подробности произошедшего выясняются.