Туристки не попали в Крым из-за теракта и пожаловались на сорванный отпуск

Российские туристки из Краснодарского края на видео в соцсетях пожаловались на сорванный из-за атаки на Крымский мост отпуск. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

В ролике девушки Лика и Таисия заявили, что не попали в Крым из-за теракта, который произошел прямо перед ними. Они уточнили, что поехали в Тамань, где не могут найти жилье.

«Вы не могли взорвать мост на час попозже?» — задались вопросом путешественницы.

Ранее сообщалось, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути.