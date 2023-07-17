Автомобиль въехал в остановку в Москве
На Саранской улице в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них после столкновения въехал в остановку, пишет столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, «пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали».
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Движение в районе Саранской улицы не затруднено, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что автобус врезался в остановку в Химках (Подмосковье). За медицинской помощью обратились 18 человек.
В Дептрансе Москвы уточнили, что водителю транспортного средства стало плохо за рулем, он потерял сознание.
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