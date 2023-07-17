Автомобиль въехал в остановку в Москве

На Саранской улице в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них после столкновения въехал в остановку, пишет столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, «пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали».

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Движение в районе Саранской улицы не затруднено, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что автобус врезался в остановку в Химках (Подмосковье). За медицинской помощью обратились 18 человек.