Двое детей попали в больницу после тройного ДТП в Новосибирске
Подробности столкновения трех машин на территории Первомайского района 18 июля сообщили в новосибирской Госавтоинспекции.
Накануне вечером водитель автомобиля Chery Tiggo ехал по улице Бердское шоссе в сторону улицы Лесосечной. Вскоре после остановки общественного транспорта «Клиника Мешалкина» возле дома №13 по улице Разъездной водитель совершил столкновение с автомобилем Honda Fit, который двигался в попутном направлении.
От удара Honda Fit отбросило на еще один попутный автомобиль – Toyota Carina ED. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В аварии получили травмы дети.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля Honda Fit: девочка 2013 года рождения и мальчик 2011 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение». – информируют в пресс-службе Госавтоинспекции.
Характер полученных травм уточняется.
Двое детей попали в больницу после тройного ДТП в Новосибирске