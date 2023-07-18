Двое детей попали в больницу после тройного ДТП в Новосибирске

Накануне вечером водитель автомобиля Chery Tiggo ехал по улице Бердское шоссе в сторону улицы Лесосечной. Вскоре после остановки общественного транспорта «Клиника Мешалкина» возле дома №13 по улице Разъездной водитель совершил столкновение с автомобилем Honda Fit , который двигался в попутном направлении.

От удара Honda Fit отбросило на еще один попутный автомобиль – Toyota Carina ED. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В аварии получили травмы дети.