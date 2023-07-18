Инспекторам ДПС грозит уголовное дело из-за переодетого мошенника в патруле
На Ставрополье безработный мужчина переоделся в форму ДПС и патрулировал улицы вместе с реальными инспекторами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, 48-летний житель поселка Пятигорский Виктор раздобыл форму капитана полиции и вышел патрулировать улицу Первомайскую — вместе с четырьмя реальными инспекторами.
При очередной проверке в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего в наряде инспектора на Первомайской. При этом выяснилось, что Виктор заступил на «службу» еще в мае и дежурил на улицах в форме ДПС как минимум пять раз.
Мужчину оштрафовали по трем административным статьям: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции. Четверым инспекторам ДПС грозит уголовное дело о мошенничестве.