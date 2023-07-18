На трассе «Тюмень — Омск» легковушку смяло между двумя грузовиками

Авария произошла в районе 486-го км трассы «Тюмень — Омск». Как рассказали в УМВД по области, водитель легкового автомобиля собирался повернуть налево и пропускал встречные машины. В этот момент водитель большегруза MAN не выдержал безопасную дистанцию до легковушки и врезался в нее, от удара машину выбросило на «встречку» под фуру Scania.