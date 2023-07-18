На трассе «Тюмень — Омск» легковушку смяло между двумя грузовиками

В Омской области легковушку смяло между двумя грузовиками в ДТП
Легковушку зажало между двумя грузовиками в Омской области. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia
Авария произошла в районе 486-го км трассы «Тюмень — Омск». Как рассказали в УМВД по области, водитель легкового автомобиля собирался повернуть налево и пропускал встречные машины. В этот момент водитель большегруза MAN не выдержал безопасную дистанцию до легковушки и врезался в нее, от удара машину выбросило на «встречку» под фуру Scania.
За рулем легковушки находился 25-летний мужчина без водительских прав. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась его 33-летней пассажирке. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.
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