Подростки на Audi пытались скрыться от полиции и попали в ДТП

В городе Балаково четверо несовершеннолетних пытались скрыться от патруля ГИБДД и попали в аварию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
На улице Строительной инспекторы ДПС потребовали от водителя Audi остановиться, но водитель иномарки попытался скрыться. Уходя от преследования, нарушитель, который двигался с превышением скорости, выехал на обочину и столкнулся с ограждением канализационного коллектора.
Выяснилось, что иномаркой управлял 15-летний подросток, с ним в салоне находились еще трое несовершеннолетних. Всех их доставили в медучреждение. Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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