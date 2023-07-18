Подростки на Audi пытались скрыться от полиции и попали в ДТП

В городе Балаково четверо несовершеннолетних пытались скрыться от патруля ГИБДД и попали в аварию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

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На улице Строительной инспекторы ДПС потребовали от водителя Audi остановиться, но водитель иномарки попытался скрыться. Уходя от преследования, нарушитель, который двигался с превышением скорости, выехал на обочину и столкнулся с ограждением канализационного коллектора.