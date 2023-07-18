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В Подмосковье грузовик MAN сбил главного аналитика ГИБДД РФ, когда тот ехал на велосипеде

Полковник полиции был сбит грузовым автомобилем 17 июля в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает mk.ru.

В Подмосковье грузовик сбил главного аналитика ГИБДД РФ
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По данным издания, 54-летний начальник отдела оперативного управления и подготовки информации ситуационно-аналитического центра Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, был сбит грузовиком MAN, когда ехал на велосипеде в районе Малого московского кольца.

Пострадавший госпитализирован с переломами ребер и травмой живота. О состоянии полицейского не сообщается.

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