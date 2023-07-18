В результате столкновения автобусов в Москве пострадали 11 человек

В результате столкновения автобусов на северо-востоке Москвы пострадали 11 человек
В результате столкновения автобусов на северо-востоке Москвы 11 человек получили ранения.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
По данным ведомства, на Осташковской улице в районе пересечения с МКАД столкнулись два автобуса частных перевозчиков.
«В результате столкновения пострадали 11 пассажиров автобуса ПАЗ», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек.