В результате столкновения автобусов в Москве пострадали 11 человек

В результате столкновения автобусов на северо-востоке Москвы 11 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, на Осташковской улице в районе пересечения с МКАД столкнулись два автобуса частных перевозчиков.

«В результате столкновения пострадали 11 пассажиров автобуса ПАЗ», — приводит сообщение ТАСС.