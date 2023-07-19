В Приморском крае в ДТП погиб ребенок

"Вечером 18 июля 2023 года на 436 км автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток водитель Toyota Vellfire при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние. Малолетний ребенок 2016 года рождения погиб на месте", - говорится в распространенном сообщении.