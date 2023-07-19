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На МКАД перевернулся грузовик

Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся, затруднив движение на внешней стороне 29-го км МКАД. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На МКАД перевернулся грузовик
© РИА Новости

"На внешней стороне 29 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - отмечается в публикации.