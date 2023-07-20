Перевернувшийся самосвал засыпал песком КАД

В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль перевернулся на Кольцевой автодороге (КАД) и засыпал песком с камнями проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполс. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

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По данным канала, ДТП произошло на 16 км внутренней стороны КАД в правой полосе. Судя по видео, самосвал перевернулся и несколько десятков метров скользил по проезжей части. В это время песок высыпался из кузова машины.