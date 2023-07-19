Сотрудник ЧОПа сбил перебегавшего дорогу подростка

«Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемой зебре и явно не учел, что машины перед ним могут не успеть затормозить. Так и случилось — после удара с Lada Granta семиклассника госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.