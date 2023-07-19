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В Санкт-Петербурге сотрудник ЧОПа на Lada Granta сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Работник ЧОПа «Титан» на брендированной машине сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сотрудник ЧОПа сбил перебегавшего дорогу подростка
© Газета.Ru

«Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемой зебре и явно не учел, что машины перед ним могут не успеть затормозить. Так и случилось — после удара с Lada Granta семиклассника госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

По данным канала, ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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