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Водитель BMW вылетел через люк в аварии с тремя переворотами

В Санкт-Петербурге водитель вылетел через люк кроссовера BMW во время аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», который опубликовал запись ДТП.

В Петербурге водитель BMW вылетел через люк во время аварии
© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Авангардной. На записи видно, что водитель BMW серебряного цвета потерял управление, после чего автомобиль столкнулся с бордюром и вылетел с проезжей части и три раза перевернулся.

По словам очевидцев, автомобилист вылетел через открытый люк кроссовера и упал на асфальт. За рулем находился 38-летний мужчина, который работал в автосервисе. Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами бедра, переломами ребер, сильными ушибами с ссадинами.

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