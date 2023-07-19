В Петербурге водитель BMW вылетел через люк во время аварии

Водитель BMW вылетел через люк в аварии с тремя переворотами
В Санкт-Петербурге водитель вылетел через люк кроссовера BMW во время аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», который опубликовал запись ДТП.
Инцидент произошел на улице Авангардной. На записи видно, что водитель BMW серебряного цвета потерял управление, после чего автомобиль столкнулся с бордюром и вылетел с проезжей части и три раза перевернулся.
По словам очевидцев, автомобилист вылетел через открытый люк кроссовера и упал на асфальт. За рулем находился 38-летний мужчина, который работал в автосервисе. Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами бедра, переломами ребер, сильными ушибами с ссадинами.
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