Перевозивший танк грузовик попал в ДТП

В Австралии три легковых автомобиля сгорели в результате ДТП с грузовиком, перевозящим танк Abrams
Военный грузовик Министерства обороны Австралии, перевозивший танк Abrams, попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны. Авария произошла недалеко от города Рокхемптон.
«На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили четыре серьезно поврежденных грузовых автомобиля, один из которых перевозил танк, и три горящих легковых машины», — говорится в сообщении.
В ДТП пострадали шесть человек, все они были доставлены в ближайшие больницы. Состояние трех человек оценивается как тяжелое.
Спровоцировавший аварию грузовик с танком двигался к месту проведения военных учений Talisman Sabre, которые пройдут в Австралии в период с 22 июля по 4 августа 2023 года.
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