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В Австралии три легковых автомобиля сгорели в результате ДТП с грузовиком, перевозящим танк Abrams

Военный грузовик Министерства обороны Австралии, перевозивший танк Abrams, попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны. Авария произошла недалеко от города Рокхемптон.

Перевозивший танк грузовик попал в ДТП
© globallookpress.com

«На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили четыре серьезно поврежденных грузовых автомобиля, один из которых перевозил танк, и три горящих легковых машины», — говорится в сообщении.

В ДТП пострадали шесть человек, все они были доставлены в ближайшие больницы. Состояние трех человек оценивается как тяжелое.

Спровоцировавший аварию грузовик с танком двигался к месту проведения военных учений Talisman Sabre, которые пройдут в Австралии в период с 22 июля по 4 августа 2023 года.

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