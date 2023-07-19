Перевозивший танк грузовик попал в ДТП

Военный грузовик Министерства обороны Австралии, перевозивший танк Abrams, попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны. Авария произошла недалеко от города Рокхемптон.

«На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили четыре серьезно поврежденных грузовых автомобиля, один из которых перевозил танк, и три горящих легковых машины», — говорится в сообщении.

В ДТП пострадали шесть человек, все они были доставлены в ближайшие больницы. Состояние трех человек оценивается как тяжелое.