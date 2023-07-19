В Челябинске кроссовер Renault Duster утонул в луже после ливня

В Челябинске автомобиль утонул в луже после сильного ливня. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел под железнодорожными путями на улице Валдайская, уточняет 74.RU. Кроссовер Renault Duster оказался по крышу в воде.

«Водитель жив, слава богу. Видимо, хотел проехать, думал, «Дастер» достаточно высок, но увы…» — рассказал очевидец.