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В Челябинске кроссовер Renault Duster утонул в луже после ливня

В Челябинске автомобиль утонул в луже после сильного ливня. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинске кроссовер Renault Duster утонул в луже после ливня
© Газета.Ru

Инцидент произошел под железнодорожными путями на улице Валдайская, уточняет 74.RU. Кроссовер Renault Duster оказался по крышу в воде.

«Водитель жив, слава богу. Видимо, хотел проехать, думал, «Дастер» достаточно высок, но увы…» — рассказал очевидец.

19 июля на Челябинск обрушилась гроза с градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение, сообщил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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