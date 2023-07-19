"Гаишник"-самозванец регулировал движение в Новосибирске

В Новосибирске инициативный гражданин регулировал движение на перекрестке вместо инспекторов ДПС
В Новосибирске местный житель регулировал движение транспорта на перекрестке, где сломался светофор. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».
«Какой-то человек, точно не сотрудник ГАИ. Регулирует перекресток из-за того, что светофор не работает», — рассказал подписчик канала.
Отмечается, что мужчина в желтой жилетке, красной бейсболке и солнцезащитных очках регулировал движение автомобилей на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой.
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