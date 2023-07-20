Под Красноярском грузовик врезался в столб из-за лопнувшей шины

В Красноярском крае грузовик вылетел с дороги и перевернулся из-за того, что шина лопнула во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash, который опубликовал запись ДТП.

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Авария произошла в селе Абалаково. После взрыва колеса грузовик МАЗ вынесло на встречную полосу, машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в столб.