Под Красноярском грузовик врезался в столб из-за лопнувшей шины
В Красноярском крае грузовик вылетел с дороги и перевернулся из-за того, что шина лопнула во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash, который опубликовал запись ДТП.
Авария произошла в селе Абалаково. После взрыва колеса грузовик МАЗ вынесло на встречную полосу, машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в столб.
В момент происшествия на «встречке» не оказалось других автомобилей. Водитель остался жив, после ДТП он самостоятельно выбрался из кабины разбитого грузовика.
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