Лихач устроил массовое ДТП, уходя от полицейской погони

В Томске водитель устроил массовую аварию с участием троллейбуса, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает «МВД Медиа», которое опубликовало запись погони из патрульной машины.

Полицейские получили сообщение о том, что водитель кроссовера Mazda может быть пьян, и попытались остановить его. В ходе погони нарушитель выезжал на «встречку», совершал опасные маневры и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора.

На перекресте проспекта Ленина и переулка 1905 года лихач не справился с управлением и спровоцировал ДТП с участием троллейбуса и легковушек ВАЗ и Kia. В результате аварии никто не пострадал. Нарушителем оказался 38-летний местный житель, от проверки на трезвость он отказался. Полицейские составили семь административных протоколов, материалы переданы в суд. Автомобиль нарушителя изъяли и отправили на спецстоянку.