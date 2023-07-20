Автор песен Лещенко и Толкуновой попал в ДТП на трассе М2

Автор песен Лещенко и Толкуновой госпитализирован после ДТП на трассе М2
Эстрадный артист, сатирик и автор песен Семен Каминский попал в ДТП на 74-м км автодороги М-2. Об этом сообщает 5-tv.ru.
По данным портала, 82-летнего мужчину доставили в одну из подмосковных больниц с травмой головы. О причинах ДТП и состоянии пострадавшего не сообщается.
Семен Каминский родился 20 апреля 1941 года в Москве. Написанные им песни исполняли ВИА «Синяя Птица», Людмила Гурченко, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и другие. Также он является владельцем сети магазинов в столице.
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