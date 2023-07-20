В Екатеринбурге двое детей пострадали в результате двух ДТП с электросамокатами
В Екатеринбурге двое пятилетних детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами. Оба инцидента произошли утром в четверг, 20 июля. Следователи проводят проверку.
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
На улице Инженерной 17-летний юноша совершил наезд на пятилетнего мальчика. Ребёнок госпитализирован.
Во втором случае самокатчик наехал на пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу на улице Белореченской. Пострадавшая также доставлена в больницу.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидентов.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.