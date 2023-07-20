Разлитые по трассе фекалии привели ко множеству ДТП

Разлив человеческих отходов на шоссе в США стал причиной множества дорожных аварий, в том числе с участием машин полиции. Об этом сообщает газета The Connecticut Post.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на межштатной автомагистрали I-95 в районе Бриджпорта, штат Коннектикут. По данным полиции, водитель грузовика Mack перевозил прицеп, из которого на дорогу вытекали человеческие отходы, из-за чего проезжая часть стала скользкой. Дорога была буквально «усеяна фекалиями», говорится в сообщении.

На скользкой дороге произошло несколько ДТП: мотоциклист упал с байка, водители легковых Toyota Avalon и Honda Civic потеряли управление и врезались в ограждение, а тягач Freightliner столкнулся с двумя автомобилями полицейских, которые помогали участникам других аварий. В результате ДТП пострадавшие не получили серьезных травм.

Полицейские арестовали 34-летнего водителя фуры, мужчине предъявили обвинения в неосторожном вождении и перевозке незакрепленного груза. Водителя отпустили под залог в размере $25 тыс., он предстанет перед судом 8 августа.