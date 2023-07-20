В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

"Произошло столкновение двух автомобилей - микроавтобуса Honda под управлением мужчины 1953 года рождения и автомобиля Ford Focus под управлением водителя-женщины 1992 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение направлены оба водителя, пассажиры Ford Focus - мужчина и ребенок [возрастом] три месяца", - говорится в сообщении.