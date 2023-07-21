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В Новосибирске собаку-поводыря убило током при выходе из троллейбуса

Собаку-поводыря убило током на ступеньках троллейбуса №24 в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».

В Новосибирске собаку-поводыря убило током при выходе из троллейбуса
© Газета.Ru

По словам очевидцев, после удара током собака была без сознания. Хозяйка оттащила ее в сторону. Мужчины на остановке отнесли животное в ветклинику, но спасти его не удалось.

В местном департаменте транспорта сообщили, что перед выходом на линию троллейбус проходил проверку и был исправен. Не исключено, что произошла импульсная токоутечка. Хозяйке собаки выплатят компенсацию.

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