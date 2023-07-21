В Челябинске злоумышленник обстрелял с балкона автомашины

В Челябинске злоумышленник обстрелял из пистолета с лазерным прицелом несколько автомобилей
Злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета автомобили в Челябинске. Об этом сообщает паблик «В Чурилово. Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».
По данным очевидцев, по машинам стреляли из пневматического пистолета с лазерным целеуказателем. Полиция поднимались в квартиру с балкона которой предположительно стреляли, но двери никто не открыл. У одой из машин разбито лобовое стекло, поврежден капот и салон.
Позже полиция сообщила, что проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств повреждения автомобиля из-за возможной стрельбы из пневматического оружия. Ситуацию взял на контроль начальник городского управления МВД.
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