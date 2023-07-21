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В Челябинске злоумышленник обстрелял из пистолета с лазерным прицелом несколько автомобилей

Злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета автомобили в Челябинске. Об этом сообщает паблик «В Чурилово. Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».

В Челябинске злоумышленник обстрелял с балкона автомашины
© Газета.Ru

По данным очевидцев, по машинам стреляли из пневматического пистолета с лазерным целеуказателем. Полиция поднимались в квартиру с балкона которой предположительно стреляли, но двери никто не открыл. У одой из машин разбито лобовое стекло, поврежден капот и салон.

Позже полиция сообщила, что проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств повреждения автомобиля из-за возможной стрельбы из пневматического оружия. Ситуацию взял на контроль начальник городского управления МВД.

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