На Кубани четыре человека погибли в ДТП с самосвалом

«21 июля 2023 года, в районе 100 километра автодороги «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк» около 13 часов произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузового автомобиля Howo, в результате которого есть погибшие, в том числе дети», — говорится в сообщении.