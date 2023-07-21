На Кубани четыре человека погибли в ДТП с самосвалом

На Кубани четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
«21 июля 2023 года, в районе 100 километра автодороги «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк» около 13 часов произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузового автомобиля Howo, в результате которого есть погибшие, в том числе дети», — говорится в сообщении.
По данным МВД региона, водитель автомобиля Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком.
Прокуратура назначила проверку по факту произошедшего ДТП.
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