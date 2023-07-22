В Екатеринбурге водитель Porsche протаранил несколько автомобилей во время побега от полиции

Полицейские в Екатеринбурге устроили погоню со стрельбой за водителем Porsche, который протаранил несколько автомобилей, скрываясь от ДПС.

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В Екатеринбурге, полицейские пытались остановить лихача на Porsche, который, пытаясь скрыться от погони, таранил припаркованные автомобили. Им пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать нарушителя, передает Ura.ru.

По словам очевидцем, в результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль нарушителя остался без колеса.