Водитель BMW протаранил Kia во дворе и угрожал избить очевидца

В Стерлитамаке в одном из дворов водитель BMW протаранил Kia и повредил две припаркованные машины. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На записи видно, как водитель немецкой иномарки врезался в легковушку, которая заезжала во двор перед ним. После ДТП мужчина вышел из машины, нецензурно выругался на местных жителей и в адрес полицейских, которых собиралась вызвать женщина, а также угрожал избить стоящего рядом мужчину.