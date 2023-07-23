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В Стерлитамаке водитель BMW протаранил Kia и повредил две машины во дворе

В Стерлитамаке в одном из дворов водитель BMW протаранил Kia и повредил две припаркованные машины. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Водитель BMW протаранил Kia во дворе и угрожал избить очевидца
© Газета.Ru

На записи видно, как водитель немецкой иномарки врезался в легковушку, которая заезжала во двор перед ним. После ДТП мужчина вышел из машины, нецензурно выругался на местных жителей и в адрес полицейских, которых собиралась вызвать женщина, а также угрожал избить стоящего рядом мужчину.

Отмечается, что с места аварии водитель BMW скрылся, а сотрудники ГИБДД прибыли через час после происшествия. Другие подробности случившегося не уточняются.

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