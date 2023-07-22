Суд арестовал протаранившего в Екатеринбурге автомобили водителя Porsche
Суд в Екатеринбурге арестовал протаранившего автомобили водителя Porsche Cayenne.
Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции в отношении уроженца Алапаевска, который минувшей ночью пытался скрыться от нарядов ДПС..., арестовал его на 15 суток», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автомобиля Porsche протаранил несколько машин, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Позднее он был задержан.