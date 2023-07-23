Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в Москве

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщает столичный прокуратура в своем Telegram-канале. Уточняется, что водитель одного из автомобилей скончался на месте.

На улице Беговой водитель автомобиля «Хавал» совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем «Ауди». В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель «Ауди», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура также отмечает, что в результате ДТП пострадали пассажиры транспортных средств, в частности несовершеннолетний пассажир «Ауди» и водитель каршеринга. На месте происшествия проводится проверка.

В свою очередь, Дептранс Москвы добавляет, что на месте работают оперативные службы, движение на дороге не затруднено.