В ДТП в Самарской области погибли три человека

"В 21:50 [22 июля] на территории Ставропольского района Самарской области, водитель, управляя автомобилем Ford Focus, двигался по автодороге Тольятти - Ташелка со стороны села Нижнее Санчелеево в направлении города Тольятти <...>, допустил выезд на встречную полосу дороги (в месте, где это разрешено) и столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением водителя", - сообщили в пресс-службе ведомства.