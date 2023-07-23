В Сочи пассажиры такси после ДТП устроили фотосессию на фоне разбитой машины

В Сочи пассажиры такси после ДТП устроили фотосессию на фоне машины, улетевшей в клумбу. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", который опубликовал видео от очевидца. ДТП произошло в центральном районе города на Курортном проспекте. По словам очевидцев, водитель минивэна при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной такси. От удара легковушка вылетела в клумбу и застряла под пальмой. В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Пассажиры такси вышли из машины и начали фотографироваться на фоне поврежденной легковушки. Отмечается, что в одном из автомобилей, который участвовал в аварии, находилась мать с младенцем.