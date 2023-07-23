Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц

В результате столкновения мотоцикла и автомобиля на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц скончалась пассажирка мотоцикла. Об этом в воскресенье, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу движущемуся мотоциклу, что и послужило причиной аварии. В результате водитель мотоцикла был госпитализирован, а его пассажирка 1985 года рождения скончалась.

Собеседница «ВМ» сообщила, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту ДТП.