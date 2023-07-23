В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек

"Сегодня [23 июля] в 18:30 поступило сообщение о транспортной аварии в Балахнинском м. о. Недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье - Дзержинск. Восемь человек, в том числе один ребенок, направлены на амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ведомства.