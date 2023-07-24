Фигуристка Медведева сообщила, что попала в аварию на такси

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале опубликовала видео из машины. Спортсменка сообщила, что попала в автомобильную аварию.

«В мое макси въехало другое такси. С днем аварии, девочки. С днем аварии, любимые», — сказала спортсменка.

Отметим, что спортсменка сопровождала улыбкой видео, в котором сообщила об аварии.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире.