Самокатчик сбил беременную женщину на пешеходном переходе

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины в результате наезда электросамоката в Краснодарском крае. Об этом СК РФ сообщает в Telegram-канале.

СУ СКР по Краснодарскому краю организовала доследственную проверку, ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.