Обвалившаяся стена смяла четыре автомобиля на парковке

В Кисловодске из-за обвала стены пострадали припаркованные автомобили. Об этом мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео обрушения.

Инцидент произошел на улице Промышленной в районе дома 4Е. Стена, которая в том числе держала газовую трубу, обрушилась на припаркованные рядом автомобили, обломками завалило четыре из шести машин.