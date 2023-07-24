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Мэр Кисловодска опубликовал видео обрушения стены на четыре автомобиля

В Кисловодске из-за обвала стены пострадали припаркованные автомобили. Об этом мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео обрушения.

Обвалившаяся стена смяла четыре автомобиля на парковке
© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Промышленной в районе дома 4Е. Стена, которая в том числе держала газовую трубу, обрушилась на припаркованные рядом автомобили, обломками завалило четыре из шести машин.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Пострадавших в результате обрушения нет, уточнил Моисеев.

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