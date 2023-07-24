Гаишникам пришлось стрелять по напавшей на них семейной паре

В Башкирии сотрудники ГИБДД открыли огонь по нетрезвому водителю и его пассажирке, которые на них напали. Об этом сообщает gorobzor.ru со ссылкой на УГИБДД по республике, очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел ночью в Зианчуринском районе возле села Тазларово. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ, за рулем оказался 41-летний водитель с признаками опьянения. Освидетельствование показало, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Пока автоинспекторы составляли протокол, водитель и его 42-летняя пассажирка напали на них, говорится в сообщении. В полиции заявили, что сотрудники сначала сделали два предупредительных выстрела, но нападавшие на успокоились, поэтому инспекторы открыли огонь по ногам. Пострадавших доставили в больницу.

«На данный момент известно, что применение оружия признано правомерным. Следком расследует факт нападения на правоохранителей», — говорится в заявлении.