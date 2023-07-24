Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве

На Рязанском проспекте в Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Инцидент случился у дома № 86/1, что привело к затруднениям в движении в этом районе.

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По информации Госавтоинспекции МВД России, водитель мотоцикла, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи. О том, получил ли какие-либо травмы водитель автомобиля, не сообщается. Так же, как и нет информации о том, был ли кто-то еще в машине, пишут «Известия».