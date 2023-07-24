В Москве водитель Maserati сбил пешехода и врезался в стену

На Каланчевской улице в центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода и врезался в стену здания, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Каланчевской улице в районе д. 29 с. 2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

На фото с последствиями инцидента видно, что у белого седана Maserati после ДТП сильно разбита передняя часть кузова и отсутствует левое переднее колесо. Рядом с машиной находятся сотрудники полиции. При наезде пострадала 29-летняя женщина, ей оказывают помощь врачи, уточняет Telegram-канал Baza. О состоянии водителя не сообщается.

На видеозаписи видно, что водитель перед ДТП совершил занос, после чего седан развернулся вокруг своей оси, наехал на бордюр у трамвайных путей и врезался в здание.