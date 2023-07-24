В Москве водитель Maserati сбил пешехода и врезался в стену
На Каланчевской улице в центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода и врезался в стену здания, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
«На Каланчевской улице в районе д. 29 с. 2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.
На фото с последствиями инцидента видно, что у белого седана Maserati после ДТП сильно разбита передняя часть кузова и отсутствует левое переднее колесо. Рядом с машиной находятся сотрудники полиции. При наезде пострадала 29-летняя женщина, ей оказывают помощь врачи, уточняет Telegram-канал Baza. О состоянии водителя не сообщается.
На видеозаписи видно, что водитель перед ДТП совершил занос, после чего седан развернулся вокруг своей оси, наехал на бордюр у трамвайных путей и врезался в здание.
Ранее стало известно, что в Подмосковье внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в магазин «Пятерочка». По предварительным данным, водитель перепутал педали при парковке. Автомобиль снес стеллаж с продуктами и напитками.