$90.49+0.10100.36-0.29

Злоумышленник расстрелял три камеры весогабаритного контроля на трассе Владивосток-Находка

На трассе Владивосток-Находка, рядом с городом Фокино, неизвестный в камуфляжном костюме произвел несколько выстрелов из укрытия по камерам комплекса весогабаритного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток. Новости».

На трассе Владивосток-Находка расстреляли три камеры стоимостью 7 млн рублей
© Газета.Ru

По предварительным данным, стоимость трех камер, распознающих государственные регистрационные знаки, превышает 7 млн рублей.

По данным канала, в Приморском крае злоумышленники повредили уже 15 комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общий ущерб от действий злоумышленников — более 20 млн рублей.

1
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости