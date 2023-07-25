На трассе Владивосток-Находка расстреляли три камеры стоимостью 7 млн рублей

На трассе Владивосток-Находка, рядом с городом Фокино, неизвестный в камуфляжном костюме произвел несколько выстрелов из укрытия по камерам комплекса весогабаритного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток. Новости».