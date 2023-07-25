Участок трассы ЦКАД остался без освещения из-за кражи силового кабеля

В Новой Москве участок Центральной кольцевой автомобильной дороги украли (ЦКАД) остался без освещения из-за похищения кабеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, освещение пропало в ночь на понедельник в районе 244-го километра ЦКАДа в поселке Краснопахорское. Ночью на месте происшествия очевидцы заметили около 10 человек, которые скрылись на белом грузовике, заметив охрану. Догнать их не смогли.