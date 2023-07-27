В Москве на шоссе столкнулись семь автомобилей

На Новорязанском шоссе в Москве произошла массовая авария — там столкнулись семь машин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В результате ДТП пострадали, предварительно, два человека. Более подробных данных об их состоянии не приводится. Также неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария.

В свою очередь, столичный Дептранс в Telegram-канале приводит другие данные — по его информации, на дороге столкнулись пять автомобилей. Департамент предупредил о существенном затруднении движения по шоссе в сторону области.