На трассе М-4 в Воронежской области столкнулись 5 автомобилей

На трассе М-4 в Воронежской области столкнулись пять автомобилей
Три человека пострадали в массовой аварии под Воронежем.
В 18:55 25 июля на 492 километре федеральной трассы М-4 "Дон" фура ударила в шедшую впереди Lada Granta. Та врезалась в Chevrolet Aveo, а он - в Citroen. Французская легковушка изменила направление и столкнулась с Honda.
- По предварительным данным, водитель грузовика, 41-летний житель Псковской области, не выдержал безопасный интервал до движущегося впереди транспортного средства, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
В аварии пострадали две женщины из Lada Granta, жительницы Воронежской области и 36-летняя пассажирка Citroen из Подмосковья.